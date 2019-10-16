Derik zeytininin hasadı başladı

MARDİN (AA) - Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Mardin'in Derik ilçesinde zeytin hasadı başladı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, hasat dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Derik zeytininin artık dünya raflarında yerini aldığını söyledi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Yaman, şöyle konuştu:

''Zeytin üreticilerine gerekli destekleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Çünkü Derik zeytin için orijinal bir bölge ve coğrafya. Derik halhal zeytini çok tercih edilen bir zeytin. Derik zeytininin fidan üretiminde sıkıntı yaşıyorduk. Harran Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz. İnşallah fidan üretim sayımızı artırmış oluyoruz. Derik, Türkiye'de zeytin havzalarından biri haline gelecek. Allah ürünlerimizi bereketli kılsın.''

-''Bütün yemeklerinizde zeytinyağı kullanın''

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu ise Derik zeytininden elde edilen yağın çok iyi olduğunu söyledi.