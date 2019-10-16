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Derik zeytininin hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesinde asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu zeytin bahçelerinde üreticiler hasat yapıyor - Vali Mustafa Yaman: - "Derik, Türkiye'de zeytin havzalarından biri haline gelecek"

MARDİN (AA) - Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Mardin'in Derik ilçesinde zeytin hasadı başladı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, hasat dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Derik zeytininin artık dünya raflarında yerini aldığını söyledi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Yaman, şöyle konuştu:

''Zeytin üreticilerine gerekli destekleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Çünkü Derik zeytin için orijinal bir bölge ve coğrafya. Derik halhal zeytini çok tercih edilen bir zeytin. Derik zeytininin fidan üretiminde sıkıntı yaşıyorduk. Harran Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz. İnşallah fidan üretim sayımızı artırmış oluyoruz. Derik, Türkiye'de zeytin havzalarından biri haline gelecek. Allah ürünlerimizi bereketli kılsın.''

-''Bütün yemeklerinizde zeytinyağı kullanın''

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu ise Derik zeytininden elde edilen yağın çok iyi olduğunu söyledi.

Böyle bir lezzetin ticari ürüne dönüştürmesinin önemini anlatan Ramazanoğlu, ''Bir sağlıkçı olarak bütün yemeklerinizde zeytinyağı kullanın ve bol bol zeytinyağı tüketin. İnşallah her yıl daha bereketli hasatlar alınır." dedi.

- "20 bin zeytin ağacı diktik"

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas da Londra'da düzenlenen London Olive Oil Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda Derik zeytininden üretilen yağın dünyanın en iyi yağı ödülünü aldığını anımsattı.

18 örnek zeytin bahçesi oluşturduklarını aktaran Kafkas, "50 bin metrekare alana yaklaşık 20 bin zeytin ağacı diktik. Bunun yanında zeytinyağı entegre tesisi kurduk. Bu tesiste günlük olarak 20 ton zeytini sıkıp, zeytinyağı haline getirebiliyoruz. Zeytinyağı paketleme işlemlerini de gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çiftçilere Teleskopik Zeytin Toplama Makineleri verildi.

Daha sonra Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, zeytin topladı.

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