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Derik zeytinyağı dünya markaları arasında yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde, makamında teröristler tarafından tuzaklanan bomba ile şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün bir hayali daha gerçek oldu.

Derik zeytinyağı dünya markaları arasında yer aldı

Mardin’in Derik ilçesinde, makamında teröristler tarafından tuzaklanan bomba ile şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün bir hayali daha gerçek oldu. Derik zeytinyağı, Derik Kaymakamlığı himayesinde Londra’da düzenlenen yarışmaya katılarak medium kategorisinde altın madalya ile ödüllendirildi.
Makamında teröristler tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Şehit Muhammet Fatih Safitürk’ün, Derik zeytinini dünya markası yapma hayali gerçek oldu. Derik’te zeytin bahçeleri, zeytinyağı fabrikası kurulmasının ardından Londra’da 11-13 Nisan tarihlerinde London Olive Oil yarışmasına Derik Kaymakamlığı olarak Derik&Zeytuni ile katılarak medium kategorisinde altın madalya almaya hak kazandı. Londra’da yapılan Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda dünyanın zeytin yetişen birçok ülkesinden 430 marka yarıştı. Yarışmaya 21 marka ile katılan Türkiye’nin 18 markası ödül aldı.
Derik&Zeytuni markalı zeytinyağı, Derik Kaymakamlığı’nın himayesinde katıldıkları yarışmada medium kategorisinde altın madalya almaya hak kazandı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün hayallerini gerçekleştirdiklerini ve Derik zeytininden üretilen zeytinyağının dünya markası olmaya hak kazandığı için mutlu olduklarını söyledi. Kaymakam Kafkas, "Yarışmada ödül alan firmalar dünyanın birçok yerinde düzenlenecek fuar ve lansman programlarında tanıtılacaktır" dedi.
Mayıs ayı içerisinde Londra’da bir gala gecesinin düzenleneceği ve ödüllerin burada sahiplerine verileceği kaydedildi.

Derik zeytinyağı dünya markaları arasında yer aldı

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