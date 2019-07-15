Derik'te 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı 

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, darbe girişimi sırasında şehit olan işçi Mahmut Eşit, mezarı başında anıldı.

İstanbul'da lokantada çalıştığı sırada darbe girişimine tepki göstermek için çıktığı sokakta darbeci askerler tarafından şehit edilen 6 çocuk babası Mahmut Eşit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık İya, şehidin yakınları ile çok sayıda kişi şehidin mezarına karanfil bırakıp, dua etti.

Mezarlık ziyaretinin ardından şehitleri anma programı Tacar Kardeşler Camii'nde devam etti. Şehitler için camide Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan olaylar öğretmenevinde yapılan programda katılımcılara izletildi.

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