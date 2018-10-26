Derik'te 15 yaşındaki Suriyeli çoban, yıldırım düşmesi sonucu öldü

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde dün 1,5 saat kesintisiz devam eden fırtına ve şiddetli yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde onlarca elektrik direği devrildi. Derik kırsalında hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden 15 yaşındaki Suriyeli çoban hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde dün etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, Kale Mahallesi'nde Seydi Keskin İlk ve Ortaokulu binası ile Derik Belediyesi'ne ait hayvan kesim mezbahane civarındaki elektrik direkleri devrildi. Direklerin geç saatlerde devrilmesi, olası bir faciayı önledi. Hastane yolu olarak da kullanılan caddede devrilen 20 metre uzunluğundaki elektrik direğinin sokak aydınlatma lambasının, düşmeye rağmen kırılmadan yanık kalmaya devam ettiği görüldü.

Öte yandan Derik ilçesine bağlı, 22 kilometre mesafedeki, kırsal Karataş Mahallesi Yusufpiri mezrasında hayvanları otlatan 15 yaşındaki Suriyeli olduğu belirtilen Ahmet adlı çocuk, eve dönmemesi üzerine yapılan aramalarda, ölü bulundu. Suriyeli çoban Ahmet'in öğle saatlerindeki şiddetli fırtına sırasında üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Suriyeli Çoban'ın, Yusufpiri mezrasında Ahmet Çelik'e ait koyunları otlattığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ahmet'in cansız bedeni, akşam saatlerinde Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.