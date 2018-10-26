Derik'te 15 yaşındaki Suriyeli çoban, yıldırım düşmesi sonucu öldü (2)

SURİYELİ ÇOBANIN CENAZESİ MÜNBİÇ'E GÖNDERİLDİ

Derik Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından, Suriyeli Ahmet Essed'in cenazesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konularak, Suriye'nin Münbiç kentine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarak 7 yıldır geldikleri Türkiye'de, 1 yıldır da Derik ilçesinin Karataş mahallesi Yusufpiri mezrasında Ahmet Çelik'in koyunlarına çobanlık yapan 15 yaşındaki Ahmet Essed'ın babası 55 yaşındaki Fevzi Essed, çocuğunun cenazesini memleketi Menbiç'e götürüp, orada toprağa vereceğini söyledi. 5 çocuk babası Essed'in, oğlu Ahmet Essed'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, cenazeyi toprağa verdikten sonra Türkiye'ye geri dönmeyeceklerini söyledi.

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