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Derik'te, 15'i Suriyeli, 40 kadına 120 arı kovanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik İlçesi'nde 40 kadına arı yetiştiriciliği eğitimi verildikten sonra toplamda 120 arı kovanı dağıtıldı.

Derik'te, 15'i Suriyeli, 40 kadına 120 arı kovanı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Derik İlçesi'nde 40 kadına arı yetiştiriciliği eğitimi verildikten sonra toplamda 120 arı kovanı dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 ay boyunca yürütülen proje kapsamında verilen eğitimlerin ardından kadınlar meslek sahibi edildi. 15'i Suriyeli olan 40 kursiyer kadına kovanlar törenle teslim edildi.
Derik, Prof. Dr. Aydın Ayaydın Caddesi'nde bulunan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Park'ında düzenlenen törene, Kaymakam Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Şirin İmrak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdullah Osmanoğlu, Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi Yöneticisi Semra Karaboğa Taşkıran, Mardin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhat Bilge ve arıcılar katıldı.
'40 KADINI MESLEK EDİNDİRDİK'
Kaymakam Kafkas, arı kovanı dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kadın yetiştiricilere başarılar dileyerek, "Bu gün bizim de çok mutlu olduğumuz bir gün. Güzel bir projenin içerisindeyiz. Derik Kaymakamlığı ve belediye olarak, il, ilçe tarım ve derneklerimizin desteğiyle güzel bir projeye imza attık. 40 kadınımızı meslek edindirme çabası içerisinde olduk. En büyük temennimiz, dileğimiz kursiyerlerimizin öğrenmiş oldukları bilgileri, günlük hayata da aktive ederek, bu işi devam etmeleri ve bu işin kalıcılığını sağlamalarıdır. Bu projenin en önemli unsuru olup, kalıcılık çok önemli. Biz devlet olarak, arkadaşlarımızın katkılarıyla eğitimlerimizi verdik. İyi kötü arıcılık yapabileceklere kovanları verilecek, artık size kalacak bir şey inşallah sizler de başarılı olursunuz" dedi.
6 AY SÜRDÜ
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Şirin İmrak da yaptı konuşmada, arı kovanları verilen kursiyer kadınlara başarılar diledi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdullah Osmanoğlu da, 6 aylık kurs sonunda 40 kursiyere, her birine 3'er arı kovanı verildiğini söyledi.
Kursiyerlerden 51 yaşındaki Suriyeli Asya Beşir Şeyhmus, 7 yıl önce Suriye'de başlayan savaştan kaçtığını belirterek, "8 çocuk annesiyim. 7 yıl önce Suriye'nin Haseke şehrinden Türkiye'ye geldim. Ben bu arı kursunu 6 aydır görüyorum. Türk insanına ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bu proje bana çok yardımcı oldu. Bu projelerin tekrarlanmasını talep ediyorum, çok faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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Derik'te, 15'i Suriyeli, 40 kadına 120 arı kovanıDerik'te, 15'i Suriyeli, 40 kadına 120 arı kovanı

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