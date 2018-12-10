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Derik'te 2 katlı evde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde 2 katlı evde gece çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde 2 katlı evde gece çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kale Mahallesi 110'uncu Sokak'ta, adliye çalışanı Halil Ege'ye ait 2 katlı evde dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, korku ve paniğe yol açtı. İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ile birlikte polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yangın, Derik İtfaiye Amirliği personellerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında, can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından mahalle sakinleri evlerine girdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Derik'te 2 katlı evde yangınDerik'te 2 katlı evde yangın
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