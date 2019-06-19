Derik'te 50 dönümlük ekili buğday, küle döndü 

Emrullah KARAKAŞ /DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde 2 mahallede çıkan yangınlarda toplam 50 dönümlük alanda ekili buğday kül oldu.

Derik ilçesine bağlı Atlı ve Denktaş mahallelerinde buğday ekili alanlarda henüz bilinmeyen belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği itfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına alarak, söndürdü. 2 mahellede toplam 50 dönümlük alanda ekili buğdayların yandığı bildirildi. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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