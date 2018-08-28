Derik'te bir camiye ilk kez kadın ismi verildi

Emrullah KARAKAŞ DERİK (Mardin), (DHA)- Mardin'in Derik ilçesinde bir camiye ilk kez bir kadın ismi verildi. Cevizpınar mahallesinde bulunan Yukarı Mezarlık Camiye, onarımına katkıda bulunan CHP İstanbul 21'inci dönem milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın annesi Hacı Bedia Ayaydın ismi verildi. Merkezde 14, köylerde de 92 olmak üzere toplam 106 caminin bulunduğu 20 bin nüfuslu Derik ilçesi Cevizpınar mahallesindeki Yukarı Mezarlık Caminin adı, Hacı Bedia Ayaydın Cami olarak değiştirildi. Cevizpınar mahallesinde, 1983 yılında, 843 metrekare alan üzerinde kurulan ve 200 kişi kapasiteli Yukarı Mezarlık Camiinin onarımına MÜSİAD üyesi işadamlarıyla birlikte destek veren Derikli Prof.Dr. Aydın Ayaydın'ın annesi Hacı Bedia Ayaydın'ın ismi bu camiye verildi. Cevizpınar mahalle Muhtarı Cahit Çağur, onarımı yapılan caminin mahalleye hem ibadet hem de taziye hizmeti verdiğini belirterek, Cami, hem ibadet, hem de taziye evi olarak bütün mahalleye hizmet vermektedir ve herkesin ortak malıdır. Cami 1983 yılında mahalle sakinlerince yapıldı. Camimizin tadilatını yapan Prof.Dr. Aydın Ayaydın beye teşekkür ederiz. Camiye, tadilatı üstlenen Aydın Ayaydın'ın annesi Haci Bedia Ayaydın ismini verdik. Yani camimizin ismini değiştirdik dedi. Haci Bedia Ayaydın Cami adına dernek kurduklarını belirten mahallelilerden Muhittin Ecer de, onarımda emeği geçenlere teşekkür etti. Haci Bedia Ayaydın Cami İmam Hatibi Abdulhekim Yağdı ise, cami onarımını üstlenen işadamlarına teşekkür ederek, Camiimize sahip çıkan tüm hayırsever işadamlarımızdan Allah razı olsun. Camiye katkıda bulunan başta Aydın Ayaydın olmak üzere değerli MÜSİAD üyelerine de gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah diye konuştu.

