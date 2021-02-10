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Derik’te durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

10.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Derik’te durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan şok uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta metamfetamin ve extacy hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çataltepe Mahallesi yolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap ile 1 adet metamfetamin maddesini içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan şok uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta metamfetamin ve extacy hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çataltepe Mahallesi yolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap ile 1 adet metamfetamin maddesini içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, M.A. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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