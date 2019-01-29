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Derik'te güvenlik korucuları yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesinde,  2 haftalık eğitimlerini tamamlayan 12 güvenlik korucusu, yemin edip, göreve başladı.

Mardin'in Derik ilçesinde, 2 haftalık eğitimlerini tamamlayan 12 güvenlik korucusu, yemin edip, göreve başladı.
Derik merkez Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aydın Ayaydın Öğretmenevi'nde düzenlenen yemin törenine Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay İlker Gönen ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende konuşan Kaymakam Kafkas, son yıllarda güvenlik korucularının, görevleri bakımında önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi. Kafkas, Şuan itibariyle çok güzel bir seviyedeyiz. Hem yeni korucularımız aramıza katıldı hem de güvenlik korucularımız görevleriyle iyi bir seviyeye geldi. Bu da bizim için onur ve gurur verici bir mesele. Güvenlik koruculuğu güvenliğin, huzurun adeta kılcal damarlarıdır. Bu anlamda sizler de burada büyük bir fedakarlık içerisinde çalışıyorsunuz. Aynı fedakarlıkla yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Allah kazasız belasız emekliliklerini nasip eder, diyorum dedi.
Konuşmaların ardından 2 haftalık eğitimlerini tamamlayan güvenlik korucuları yemin etti.

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