Derik'te iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı 

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, 6 ay önce, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından 2 aile arasında başlayan husumet, ilçedeki kanaat önderleri girişimiyle son buldu. İki aile barış yemeğinde buluştu.

Derik'e bağlı Kuşçu Mahallesi'nde, Demir ve Kantik aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 ay önce çıkan 1'i çocuk 3 kişi yaralandığı silahlı kavganın ardından aileler arasında husumet başladı. Demir ile Kantik ailelerini barıştırmak için ilçedeki kanaat önderleri girişimde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından aileler arasındaki husumet sonlandırıldı. İki aile için barış yemeği verildi.

Özel işletmede düzenlenen programa Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Kalafat, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Çakmak, kanaat önderlerinin de bulunduğu 2 bin kişi katıldı. Barış yemeğinde konuşan Kaymakam Kafkas, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkürlerini illeti. Kaymakam Kafkas, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Barış yemeği için kesilen 30 oğlak ile 2 koç ve 1 ton pirinç 15 kazanda pişirilerek davetlilere ikram edildi.

