Derik'te kaçak mobil trafo ele geçirildi

DERİK(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, tarımsal sulamada kullanılan kaçak mobil trafo buldu.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü’nde görevli ekipler, Derik ilçesine bağlı İncesu ve Karataş köyü kırsalında seyyar şekilde dolaşan bir trafo olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri eşliğinde bölgeye giden görevliler, bir traktör römorkuna yüklendikten sonra yüksek gerilim hattına kanca ile bağlanmış halde elektrik trafosu buldu.

Enerji bağlantısı güvenlik tedbiri alınmadan sağlandığı ortaya çıkan mobil trafo, yüksek gerilim hattıyla bağlantısı kesildikten sonra söküldü.

Ele geçirilen kaçak mobil trafonun kayıt altına alınacağı bildirildi.

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