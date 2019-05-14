HABER

Derik'te öğrenciler, okulun pencerelerine kuş yuvaları yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde öğrenciler, hayvan sevgisinde farkındalık oluşturmak amacıyla karton ve tahtadan kuş yuvaları yaptı.

Derik'te öğrenciler, okulun pencerelerine kuş yuvaları yaptı

Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde öğrenciler, hayvan sevgisinde farkındalık oluşturmak amacıyla karton ve tahtadan kuş yuvaları yaptı. Ardından yapılan yuvalar, sınıfların pencere kenarlarına yerleştirildi.
Derik'te Seydi Keskin İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, hayvan sevgisinde farkındalık oluşturmak amacıyla karton ve tahtadan kuş yuvaları yaptı. Ardından yapılan yuvalar, sınıfların pencere kenarlarına yerleştirildi. Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yuva yaptıklarını belirten öğretmen Kübra Kaya, "Öğrencilerime derslerden önce hayvan sevgisini öğretmeyi amaçladım. Buradaki çocukların sokaktaki hayvanlara karşı davranışlarını değiştirebilmek, olumlu davranışlar oluşturabilmeyi amaçlıyoruz. Evde 2 kedi besliyorum. Burada yapacağımız kuş yuvalarının daha sağlıklı olacağını düşündüm. Kuşların barınmaya ihtiyacı var. Şu anda 2 yuvada kuşlar var, şu an üreme dönemindeler" dedi.
Öğrenci Azize Yüzal ise, "Çok güzel bir proje oldu. Hayvanlarla aramızdaki sevgi bağı güçlendi. Böylece hayvanlarla sevgi içinde olduk. Hayvanların barınmaya ihtiyacı var. Hayvanlar çoğaldıkça, doğamız daha şenleniyor, daha güzel oluyor. İnsanlar birbirleriyle sevgiyle yaklaşıyor, hayvanlara zarar vermiyorlar" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Derik'te öğrenciler, okulun pencerelerine kuş yuvaları yaptıDerik'te öğrenciler, okulun pencerelerine kuş yuvaları yaptıDerik'te öğrenciler, okulun pencerelerine kuş yuvaları yaptıDerik'te öğrenciler, okulun pencerelerine kuş yuvaları yaptı

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...
(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu
Hakkari’de yürek yakan törenHakkari’de yürek yakan tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.