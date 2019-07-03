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Derik'te ormanlık alanda kuruyan otlar yandı -1

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 22:15 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde ormanlık alandaki kuruyan otlar, alev aldı.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde ormanlık alandaki kuruyan otlar, alev aldı. Büyüyen yangına, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de araçlarıyla da müdahale edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Derik ilçesindeki ormanlık alından meydana geldi. Mazıdağı ilçesinin bir bölümünü kapsayan ormanlık alanda nedeni belirlenemeyen bir şekilde kuru otlar alev alarak, yangına dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki TOMA'nın da kullanıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

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