Derik'te sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler 

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, çok sayıda kişinin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

Derik'te, sağlıklı yaşamı ve trafikte temiz enerjiyi teşvik etmek için yürütülen çalışmalar kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Tepebağ Mahallesi'nde başlayan tur, 2017 yılında Türkiye'nin 223'üncü Milli Tabiat Parkı ilan edilen Gap Şelalesi'nde son buldu. 20 kilometrelik turu gerçekleştiren 30 kişilik grup, sağlıklı yaşam için böylesi etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

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