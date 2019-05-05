HABER

Derik'te sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, çok sayıda kişinin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

Derik'te sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler 

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, çok sayıda kişinin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.
Derik'te, sağlıklı yaşamı ve trafikte temiz enerjiyi teşvik etmek için yürütülen çalışmalar kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Tepebağ Mahallesi'nde başlayan tur, 2017 yılında Türkiye'nin 223'üncü Milli Tabiat Parkı ilan edilen Gap Şelalesi'nde son buldu. 20 kilometrelik turu gerçekleştiren 30 kişilik grup, sağlıklı yaşam için böylesi etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

FOTOGRAFLI

Derik'te sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler Derik'te sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler Derik'te sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler Derik'te sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Yüz nakilli Uğur Acar’ın tek hayali evlenip çocuk sahibi olmakYüz nakilli Uğur Acar’ın tek hayali evlenip çocuk sahibi olmak
Diyarbakır'dan dünyaya alyans satıyorDiyarbakır'dan dünyaya alyans satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den AA ofisine saldırı hakkında açıklama

ABD'den AA ofisine saldırı hakkında açıklama

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Sancaktepe'deki berberde rehine krizi!

Berberde rehine krizi!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

MHP’den nafaka teklifi!

3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.