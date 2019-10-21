Derik’te şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor

Mardin’in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep’in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tören düzenleniyor. İlçe merkezindeki Hurşit Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Vali Davut Gül’ün yanı sıra çok sayıda polis ve askeri erkan ile protokol üyeleri katıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, kılınan cenaze namazının ardından Nurdağı Şehitliği’nde toprağa verilecek.

