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Derik'te şiddetli yağışla sokaklar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde yaklaşık 1,5 saat süren şiddetli yağışla birlikte sokaklar göle döndü.

Derik'te şiddetli yağışla sokaklar göle döndü

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde yaklaşık 1,5 saat süren şiddetli yağışla birlikte sokaklar göle döndü.
Derik'te saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, sele neden oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren yağışta Dağ Mahallesi'nden gelen yağmur suları ilçe merkezindeki Kale, Cevizpınar ve Bahçelievler mahallelerini göle çevirdi. Birçok iş yerini su bastı, bir fırının önündeki odunlar sürüklendi. Yağışın durması ile fırıncı topladığı odunları iş yerine götürdü. Vatandaşlar, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.

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Derik'te şiddetli yağışla sokaklar göle döndüDerik'te şiddetli yağışla sokaklar göle döndüDerik'te şiddetli yağışla sokaklar göle döndüDerik'te şiddetli yağışla sokaklar göle döndü

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