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Derik'te suni göletin çevresi yağmurla yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde bulunan ve aşırı yağmur nedeniyle çevresindeki bazı bölümlerde toprak kayması ile yıkılma meydana gelen suni göletteki suyun aktığı 3 köy ve 2 mezrada tarım arazileri zarar gördü.

Derik'te suni göletin çevresi yağmurla yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde bulunan ve aşırı yağmur nedeniyle çevresindeki bazı bölümlerde toprak kayması ile yıkılma meydana gelen suni göletteki suyun aktığı 3 köy ve 2 mezrada tarım arazileri zarar gördü. Bölgedeki bazı evlerin ise bahçe duvarları yıkıldı.
İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta yer alan Bayır köyünün Yıldız mezrasında, 1976'dan bu yana arazi sulamasında kullanılan suni göleti çevreleyen bazı bölümler, dün aşırı yağmurda toprak kayması sonucu yıkıldı. Göletteki su, Yıldız mezrası ile çevrede bulunan Doğancık, Denktaş ve Alibey köyleri ve Alibey köyünün Kurudere mezrasına aktı. Göleti çevreleyen bazı bölgelerde yıkılmaların da meydana gelmesiyle köy ve mezralardaki tarım arazileri, akan su nedeniyle zarar gördü. Bölgedeki bazı evlerin ise bahçe duvarları yıkıldı. Yaralananın olmadığı köy ve mezralardan suyun tahliyesi ile göletin onarılması için çalışma başlatıldı.
Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Seçkin Karadağ ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ile birlikte gece saatlerinde köy ve mezralarda inceleme yaptı. Bölge sakinleriyle görüşen Kafkas, Mardin Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle suyu tahliye etmeye çalıştığını söyledi.
Yıldız mezrasında bulunan suni göletin etrafını çevreleyen ve üzerinden yol geçen setin 14 Nisan 2017'de aşırı yağmur nedeniyle ikiye ayrılması sonucu bölgeyi yine su basmış ve mezra ikiye bölünmüştü.

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