Derik’te terör operasyonu: 9 gözaltı

Mardin Derik ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP’li Derik Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Kıran ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Derik Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Kıran ile birlikte Kızıltepe Belediye Meclis üyeleri Hasip Özdemir ve Halil Yağan, Savur Belediye Meclis üyesi Derya Akyol, Midyat Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Ali Atuğ, HDP Mardin il yöneticisi Abidin Ünay ve Ayten Esmez, Şemsettin Duman ile Felemez Özgün gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

