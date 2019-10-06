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Derik'te zeytin hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen zeytinin hasadına başlandı.

Derik'te zeytin hasadı başladı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen zeytinin hasadına başlandı. Hasadı yapılan zeytini Türkiye'nin birçok kentine yanı sıra Avrupa ülkelerine gönderildi.
Derik ilçesinde, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yetiştirilen zeytinin hasadına başlandı.
Nisan ayında İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın madalya ödüllü ve Derik'in sembolü haline gelen zeytin, ilçe sakinlerinin en önemli geçim kaynağı. Çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla başladığı zeytin hasadını akşam hava kararana kadar sürdürüyor. İlçenin kırsal alanında yetiştirilen Ğilğali, Zoncuk, Güleki, Kejik, Belloti, Ğurseki, Melkebazi, Melebeli, Mavi ve Ağliş türlerindeki zeytinler, büyük zahmetle toplanıyor.
ÜRETİCİLER BU YIL YETERLİ VERİMİ ALAMADI
Derik ilçesindeki 1 milyon 750 bin ağaçtan toplanan zeytinler, paket haline getirilerek, Türkiye'nin bir çok kentinin yanı sıra Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Bu yıl verimde azalma olduğunu anlatan zeytin üreticisi Metin Çilek, "Bu sene zeytin çok az. Yüzde 15 dolayında tutmuş. Beklentimiz büyüktü bu yıl. Zeytinlerimizi Bursa, İzmir'e, İstanbul, Manisa, Antalya'ya ve yurtdışına gönderiyoruz. Zeytinlerimizin yetişmesi için gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Sulamayı da kuyu suyu değil, şelale suyuyla sağlıyoruz" dedi.
Mehmet Beşeren ise hasadını yaptıkları zeytinin kilosunu 3 liradan sattıklarını belirterek, Derik'te zeytin fabrikasının açılması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Derik'te zeytin hasadı başladıDerik'te zeytin hasadı başladıDerik'te zeytin hasadı başladıDerik'te zeytin hasadı başladı

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