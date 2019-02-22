"Derin beyin stimülasyonu" epilepsi tedavisinde umut olacak

DUYGU YENER - Parkinson ve hareket bozukluklarının tedavisinde uygulanan derin beyin stimülasyonunun, epilepsi hastaları için de umut olacağı belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 800 bin civarında epilepsi hastası olduğunu belirterek epilepsinin yaş ve cinsiyete göre farklılık göstermediğini söyledi.

Epilepsi tanısı alan hastalarda ilk olarak medikal tedavi seçenekleri uygulandığını ifade eden Karadaş, "Hastanın epilepsi nöbeti görüldüğünde öncelikle nöbet tipinin ayırt edilmesi gerekiyor. Tedavi de buna göre başarı sağlanabiliyor. Hastaya, uygun dozda uygun ilaç verilmemesi başarısızlığın en büyük nedenlerinden birisi oluyor." dedi.

Doç. Dr. Karadaş, epilepside yüzde 20'lik bir hasta grubunda uygun ilaçlara rağmen tedavide başarı şansının elde edilemediğine dikkati çekerek bu hastalar için başka tedavi seçeneklerinin gündeme geldiğini aktardı.

- "Tedaviden hiç fayda göremeyenler için etkili olacak"