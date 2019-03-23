Derin dekoltesi dikkat çekti

Victoria Clay, katıldığı 'Britain’s Next Top Model' adlı yarışmayla şöhreti yakalamış, birinciliği Ivy Watson'a kaptırmıştı.

Victoria Clay

Her ne kadar yarışmayı kazanamasa da modelliğe devam eden 24 yaşındaki İngiliz güzel, sık sık açılışlarda, davet ve etkinliklerde boy gösteriyor.

Dün akşam Londra Soho'da düzenlenen bir açılış partisine adeta ünlü akını vardı. Bu isimlerden biri de Victoria Clay'di.

Kendini 'harika göğüsleri olan İngiliz gülü' olarak niteleyen Clay, her zaman olduğu gibi iddialı bir kıyafet tercih etti.

Ünlü manken, derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbise ile cesaretini konuşturdu.

Victoria Clay, görünümünü zincir şeklinde bir kemer ve siyah stilettolarla tamamladı.