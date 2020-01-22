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  4. Derin endometriozis nedir? Derin endometriozis belirtileri ve tedavisi

Derin endometriozis nedir? Derin endometriozis belirtileri ve tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Üreme çağındaki kadınlarda sık görülen endometriozis hastalığının özel bir tipi olan “Derin infiltratif endometriozis”, bazen şiddetli ağrıyla kendini gösteriyor bazense hiç belirti vermeden sessizce ilerleyebiliyor. Geç kalındığında iş ve sosyal yaşamda kadını oldukça zorlayan derin endometriozis, beslenme tarzına dahi etki ederek kişiyi katı gıda tüketemeyecek duruma da getirebiliyor. Hiç belirti yaşamayan hastalar ise genellikle gebe kalamama şikayetiyle doktora başvuruyor.

Derin endometriozis nedir? Derin endometriozis belirtileri ve tedavisi

“Derin infiltratif endometriozis ve tedavisi” hakkında bilgi veren Memorial Bahçelievler Hastanesi Endometriozis Merkezi’nden Doç. Dr. Veysel Şal, derin endometriozis belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

BEBEK SAHİBİ OLMA ŞANSINI DÜŞÜREBİLİR

Rahim içindeki endometrium adı verilen dokunun alt karın bölgesindeki duvarlara yapışması olarak tanımlanan “Derin infiltratif endometriozis”, sorunu sadece kadın hastalıkları alanını değil, genel cerrahi, üroloji, gastroenteroloji gibi alanları da ilgilendiren, multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalıktır. Endometriozis, üreme organlarında oluşturduğu yapışıklıklar nedeniyle yumurtanın tüplerin içine ulaşmasını engelleyebilmektedir. Bazen de tüplerin ucunu tıkayarak yani “tübal tıkanıklığa” yol açarak gebeliğin önüne geçebilir. Endometriozisin, endometrioma, denilen çikolata kisti oluşturma ihtimali de bulunmaktadır. Bu kistler yumurtalıklara yerleşerek, sağlıklı bir yumurtlama olmasını engelleyebildiği gibi yumurta rezervini de azaltarak, gebelik şansını düşürebilmektedir. Endometriozis odaklarından salgılanan sitokinler ile humoral faktörler ise embriyo gelişimini ve embriyonun tutunmasını olumsuz etkileyebilmektedir.

AĞRI VE ŞİŞKİNLİĞE DİKKAT!

Endometriozis belirtileri şöyle sıralanmaktadır.

Karnın alt bölgesinde sürekli şiddetli ağrı,
Cinsel ilişki ya da adet süresince şiddetli ağrı,
Karında şişkinlik,
Büyük tuvalete çıkarken zorlanma ve ağrı.

DOĞRU TANI VE TEDAVİ PLANI İÇİN DENEYİMLİ İSİMLERE BAŞVURULMALI

İleri evrelere kadar hiçbir bulgu vermeyebilen bu dokular, çok büyük boyutlara ulaştığında bağırsak bölgesinde kanalları tıkayabilmektedir. “Derin infiltratif endometriozis” adı verilen bu durumda cerrahinin tecrübeli ellerde, deneyim sahibi kişiler tarafından yapılması önem taşımaktadır. Çünkü ameliyat esnasında rahim ve bağırsak arasındaki bölgeyi ve idrar borucukları olan üreterleri çok iyi serbestleştirmek gerekir. Cerrahide çoğu kez tutulmuş olan bağırsak kısmının çıkartılması ve geriye kalan kısımların bir araya getirilmesi oldukça önemlidir. Hastaların sosyal yaşantısını ciddi anlamda etkileyen derin endometriozis tanısının doğru konulabilmesi, endometriozisin dokular arasında ciddi yapışıklıklara yol açmasının önlenebilmesi için tanı ve tedavinin, deneyimli ellerde ve gerekli donanıma sahip merkezlerde yapılması önem taşımaktadır.

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derin endometriozis sağlık kadın sağlığı

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