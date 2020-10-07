Derin ses tonu olan erkekler daha çok aldatıyor

Çinli araştırmacılar tarafından yapılan ve Southwest Üniversitesi tarafından kabul edilerek Personality and Individual Differences adlı bilimsel dergide yayınlanan

araştırmaya göre daha az akustik sesler, kadınlar tarafından daha çok baştan çıkarıcı bulunuyor ve erkeksi sesler sadakatsizliğe daha yatkın.

Mandarin dili konuşan ve heteroseksüel olduğunu belirten 116 erkek ve 145 kadın üniversite öğrencisi araşında yapılan bir araştırma sonucu bu sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma ekibi tarafından katılımcıların sesleri kaydedilerek hangi perdede olduğu tespit edildi ve daha sonra katılımcılara 1’den 7’ye kadar partnerlerine sadık kalma olasılığının puanlanması istendi.

Araştırmada kadın sesleri ve sadakatsizlik arasında güçlü bir ilişki bulunmazken, ses tonunda derin tınılar olan erkeklerin farklı kadınlarla birlikte olma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar biyolojik düzeyde, alt ses tonları yüksek testosteron seviyesiyle ilişkilendiriliyor ve rastgele davranışları teşvik ederek romantik ilişki işleyişine müdahale ediyor.

Buna karşılık, daha tiz sesli ve düşük testosteron seviyesine sahip olan erkeklerin uzun vadeli ilişkiler ve daha düşük boşanma eğilimine sahip olduğu belirtildi.

Araştırmanın dar bir yaş aralığındaki üniversite öğrencileri arasında yapıldınının unutulmaması gerektiğini söyleyen çalışma, bu gruptaki flört ve evlilik konusuna bakışın yetişkinlere göre farklılık göstereceğini vurguladı.



