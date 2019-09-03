Derin Talu'dan 16 yaş paylaşımı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu 16 oldu. Sosyal medya hesabından elinde '16' yazan bir balonla yeni yaşını kutlayan Talu, paylaştığı fotoğrafın altına 'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız' notunu düştü.

Defne Samyeli kızının doğum gününü, '3 Eylül 2003... Kucağıma ilk verildiğinde bugünleri hayal bile edemezdim. İyi ki doğmuşsun, benim canım kızım. Ömrün iyilikler, güzelliklerle dolu olsun' mesajıyla kutladı.

Derin Talu'nun bu fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

