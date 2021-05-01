Derin Talu gömleğinin önünü açıp şeffaf iç çamaşırıyla paylaşım yaptı

Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ile Derin Talu da gündemden düşmüyor. Deren Talu modellik ve oyunculuk kariyerinde ilerlerken Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı dekolteli paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

17 yaşındaki Derin Talu, dün süper minini paylaşımından sonra, bugün de beyaz gömleğinin önünü açarak iş çamaşırlı şekilde köpeğini severken çektiği videosunu paylaştı.

Talu'nun bu paylaşımları bazı takipçileri tarafından Ramazan ayı içinde olunduğu için eleştiriyle karşılandı.



