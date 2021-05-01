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Derin Talu gömleğinin önünü açıp şeffaf iç çamaşırıyla paylaşım yaptı

01.05.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki küçük kızı Derin Talu iddialı pozlar vermeye devam ediyor. Talu'nun yaptığı iç çamaşırlı paylaşım, sosyal medyada tartışmalara neden olurken, bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı.

Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ile Derin Talu da gündemden düşmüyor. Deren Talu modellik ve oyunculuk kariyerinde ilerlerken Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı dekolteli paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan süper minili paylaşımDefne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan süper minili paylaşım

17 yaşındaki Derin Talu, dün süper minini paylaşımından sonra, bugün de beyaz gömleğinin önünü açarak iş çamaşırlı şekilde köpeğini severken çektiği videosunu paylaştı.

Talu'nun bu paylaşımları bazı takipçileri tarafından Ramazan ayı içinde olunduğu için eleştiriyle karşılandı.

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Derin Talu Instagram
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