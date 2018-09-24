MAGAZİN

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 10:07 | Son Güncelleme

15 yaş pozuyla gündeme gelen Derin Talu'nun eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti! 15 yaş pozuyla herkesi şaşırtan Talu'nun bu hallerini görenler Talu ve ailesini eleştiri yağmuruna tuttu.

Bir kısım takipçi Talu'nun estetik ile bu hale geldiğini ve yaşının çok küçük olduğunu söylerek bu durumu eleştirdi.

Ünlülerin inanılmaz değişimi

1 / 79

Kısa bir süre önce 15 yaşına basan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu verdiği bu doğum günü pozuyla gündeme bomba gibi oturmuştu.
2 / 79

Derin Talu'nun yaşına inanamayan takipçileri Derin Talu'ya ve annesi Samyeli'yi yorum yağdırmıştı.
3 / 79

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da baymagazin hesabından Derin Talu'nun yalnızca iki yıl önceki hali paylaşıldı.
4 / 79

Bu değişim görenleri şoke etti.
5 / 79

6 / 79

Oyuncu Erkan Can ile yakaladığı başarılı uyumla milyonlar tarafından sevilen Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları dizisinin sonrasında büyük reytingli bir yapımda boy gösterme şansı yakalayamadı.
7 / 79

Yeni bir diziyle ekran karşısına geçen, Aydan Burhan’ın yeni görüntüsü onun yıllar içerisindeki değişimini de gözler önüne serdi.
8 / 79

Deniz Seki

Deniz Seki
9 / 79

İdo Tatlıses

İdo Tatlıses
10 / 79

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
11 / 79

Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
12 / 79

Son olarak 'Fi' dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını 'bir zamanlar...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
13 / 79

Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncunun fotoğrafına ilgi büyük oldu.
14 / 79

15 / 79

Fenomene dönüşen Hey! Douglas ile Göksel önceki gün, söz ve müziğini birlikte yaptıkları ‘Duruyor Dünya’ şarkısıyla dijital mecralarda sevenleriyle buluştu.
16 / 79

Türkçe eserleri kendine has tarzıyla harmanlayarak kitlesini yaratan Hey! Douglas ve Göksel, teklilerini ilk kez Babylon Sahnesi’nde seslendirdi. İkilinin yaptığı düet, izleyenler tarafından beğenildi.
17 / 79

Öte yandan ikilinin basına yansıyan fotoğrafı çok konuşuldu. Çünkü Göksel'in kilo aldığı ve aldığı kiloların yüzüne yansıdığı, yanaklarının şiştiği görüldü.
18 / 79

46 yaşındaki Göksel'in bu hali sosyal medyada 'Yüzünde yavaş yavaş yaşının izleri oluşmaya başlamış' şeklinde yorumlandı.
19 / 79

Bir döneme damga vuran dizi Avrupa Yakası'nda çılgın karakteri canlandıran Hale Caneroğlu şimdi çocuğunu büyütüyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Caneroğlu'nun değişimi şaşırttı..
20 / 79

Oynadığı dizide çılgın dergi editörü rolüyle tanınan Caneroğlu şimdilerde sıradan bir hayat yaşıyor. İşte yeni hali..
21 / 79

22 / 79

23 / 79

24 / 79

Yıllarını Türk sinemasına vermiş ve çok sayıda filmde rol almış olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında.
25 / 79

62 yaşındaki usta oyuncu, çoğunlukla geçmişe ait kareler paylaşırken son yayınladığı kareyle herkesi şaşırttı.
26 / 79

Bubikoğlu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.
27 / 79

İşte o kareler

İşte o kareler
28 / 79

29 / 79

30 / 79

Nuray Uslu bir dönemin en sevilen dizilerinden '7 Numara'da Rüya karakterine hayat vermişti.
31 / 79

Naif ve duygusal karakter Rüya'yı canlandıran oyuncu izleyicilerin gönlünde taht kurmayı da başarmıştı.
32 / 79

1994 yılından itibaren oyunculuk ve senaryo yazımı alanlarında profesyonelleşen Nuray Uslu, 2000-2003 yılları arasında Yedi Numara'nın da senaryosunu yazmıştı
33 / 79

Şimdilerde yayında olan Aslan Ailem dizisinin de senaryosunu üstlenen Nuray Uslu aslında ekran önünden uzak bir hayat yaşıyor
34 / 79

.İşte Nuray Uslu'nun son hali

.İşte Nuray Uslu'nun son hali
35 / 79

36 / 79

37 / 79

Barbaros Hayrettin, "Ben Sizin Babanızım" dedi ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.
38 / 79

Gerçek adıyla Barbaros Özşenol uzun yıllar Almanya'da şarkı söyledi. Türkiye'ye döndükten sonra ise "Ben Sizin Babanızım" adlı şarkıyla çıkış yaptı.
39 / 79

Şarkının klibindeki kıyafetleri ve gözlükleri de oldukça dikkat çekiciydi.
40 / 79

Bu tek şarkılık şöhretinden sonra uzun süre ekranlarda görünmedi.
41 / 79

"Ben Sizin Babanızım" şarkısıyla tanınan Barbaros Hayrettin'in son hali
42 / 79

43 / 79

44 / 79

45 / 79

46 / 79

47 / 79

48 / 79

49 / 79

Küçük Onur

Küçük Onur
Çocuk şarkıcılar furyası sırasında “süper çocuk” olarak tanıtılan Onur Sarıkaya, büyüyüp imajını değiştirse de ‘Küçük Onur' ismiyle anılmaktan kurtulamamıştı. Ancak sonradan ortadan kaybolan'un son hali görenleri şaşkına uğratıyor.
50 / 79

1982 doğumlu Onur, şimdi 36 yaşında.
51 / 79

52 / 79

53 / 79

54 / 79

İlber Ortaylı

İlber Ortaylı
55 / 79

56 / 79

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen
57 / 79

58 / 79

Rojda Demirer

Rojda Demirer
59 / 79

60 / 79

Fatih Ürek

Fatih Ürek
61 / 79

62 / 79

Ebru Şallı

Ebru Şallı
63 / 79

64 / 79

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz
65 / 79

66 / 79

Emina

Emina
67 / 79

68 / 79

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz
69 / 79

70 / 79

Almeda Abazzi

Almeda Abazzi
71 / 79

72 / 79

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya
73 / 79

74 / 79

Hababam Sınıfı Tatilde filminde gülen yüzü ile hafızalara kazınan Sevda Aktolga, kendi dönemindeki birçok oyuncu gibi zamanın acımasızlığına yeni düşen isimlerden oldu.
75 / 79

Şener Şen'in 'Vecihi' karakterini canlandırdığı 'Gülen Gözler' ve Yılmaz Güney'in 'Yol' filmlerinde de rol alan Aktolga'nın zamana yenilmiş halini gören tanımakta zorlanıyor.
76 / 79

İşte Sevda Aktolga'nın son hali

İşte Sevda Aktolga'nın son hali
77 / 79

78 / 79

79 / 79

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli kızı derin talu derin talu instagram

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi

Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
GÜLŞEN BUBİKOĞLU HALA ÇOK GÜZEL :)
soyunarak gundemde kalanlar zamanı gelincede yok olmaya kadirdir saygılar
Diğer Haberler
93 kilo veren Pelin Öztekin: Kiloyla anılmaktan sıkıldım

93 kilo veren Pelin Öztekin: Kiloyla anılmaktan sıkıldım

Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'

İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'

Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

Gökçe Bahadır çatı katına servet ödedi!

Gökçe Bahadır çatı katına servet ödedi!

İrem Sak ve Orkun Işıtmak aşk mı yaşıyor?

İrem Sak ve Orkun Işıtmak aşk mı yaşıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.