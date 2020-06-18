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Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Bilim insanları uzaydan gelen ritmik ve belirli bir paterne sahip sinyal keşfettiklerini duyurdu.

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi!

İlk defa 2007'de Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu tarafından tespit edilen Fast Radio Burst'ün (FRB) gizemi hala tam olarak çözülebilmiş değil.

2007'den günümüze derin uzaydan gelen onlarca sinyal tespit edildi. Bilim insanları ile defa ritmik ve belirli bir paterne (örüntüye) sahip sinyaller keşfettiklerini duyurdu.

Spacecom'da yer alan habere göre, 500 milyon ışık yılı uzaklıktan 16 günlük zaman diliminde düzenli olarak radyo sinyali geldiği keşfetti.

Belirli bir paterne sahip olan sinyalin sahip olduğu döngü ise şöyle...

Milisaniyelik bir radyo sinyal geliyor, bu sinyal daha sonra saat başında düzenli olarak geliyor.

Sinyal daha sonra 4 gün boyunca her saat başı geliyor ve 12 günlük sessizlik dönemine giriyor.

Bu adımdan sonra sinyal en başa dönerek kendisini tekrarlıyor.

Kanada'da bulunan CHIME Radyo Teleskopu tarafından saptanan sinyalin kesin kaynağı ise şu an için bilinmiyor.

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