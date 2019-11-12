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Derince’den Suriye’ye un ve su yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde toplanan 2 TIR su ve un, Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere gönderildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KOCAELİ’nin Derince ilçesinde toplanan 2 TIR su ve un, Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere gönderildi.
Suriye’de yaşayan savaş mağduru sivillere destek olmak amacıyla Derince Belediyesi ve ilçe halkı tarafından toplanan un ve su, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye’ye gönderildi. TIR’lar için İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Koordine Merkezi’nde tören düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yıllardır Suriye’de büyük bir dramın yaşandığını söyleyerek, "Bu drama kayıtsız kalmayıp halkımızın da katkılarıyla Derince Belediyesi olarak su ve undan oluşan 2 TIR insani yardım malzemesini mazlumlara ulaştırmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı’na teslim ettik. Bu iyilikte katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu ise yaptığı açıklamada, ‘‘Savaşın mağdur ettiği yüz binlerce insana Türkiye’deki vicdan sahipleri korunak oluyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin Derince ilçesinden un ve su dolu 2 TIR, Suriye’ye gönderilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı" diye konuştu.
Yardım TIR’ları yapılan duanın ardından Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek Suriye’ye gönderildi.

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