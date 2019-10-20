"Derince"nin acısı unutulmuyor

Aradan yıllar geçti ama terör örgütünün "bebek katili" olarak hafızalara kazındığı katliamın acısı ilk günkü gibi taze.

Teröristler, 9 aylık Leyla bebek ve kefene sarılı bedeni kurşunlanmış fotoğrafıyla terör örgütünün kanlı saldırılarının simgesi olan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in de aralarında yer aldığı 13'ü çocuk 22 kişiyi kurşuna dizerek katlederken, bazı siviller ise katliamdan yaralı kurtuldu.

Her 21 Ekim'de acılarının tazelendiğini anlatan Erdem, "Güvenlik korucusu olarak o gece nöbetteydim. Köye baskın düzenleyen teröristler herkesi okul bahçesine götürdü. Gerçekleştirilen katliamda 22 vatandaşımızı kaybettik. Katledilenler arasında bebekler de vardı. Acımız hala devam ediyor, Allah onları kahretsin." dedi.

- Düğünün sevinci, mateme dönüştü

Derince katliamında kurşuna dizilen 9 aylık Leyla bebeğin babası Yılmaz Erdem de katliam sırasında vatani görevini yapmak üzere Kars'ta bulunduğunu söyledi.

Kardeşi Nihat Erdem'in yapılacak düğünü için izin alarak Baykan'a yola doğru çıktığını belirten Erdem, "Düğün için yola çıktığım o gün karanlık çöktüğünden Bitlis'te kaldım. Sabah erkenden tekrar yola çıkarak köye geldim. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Köye vardığımda ailem ve yakınlarımın şehit edildiğini gördüm. Büyük bir acı yaşadım. Benim için bundan daha büyük acı yoktu. Ailemden 6 kişiyi kaybetmekten daha büyük ne acı yaşayabilirdim ki?" dedi.

Katliamda bebeği Leyla'nın yanı sıra eşi Merdiye, annesi Hanım, ablası ve 2 yeğenini kaybettiğini dile getiren Erdem, bu katliamı hiçbir zaman unutamayacaklarını ifade etti.