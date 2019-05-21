Deriner Barajı'nda dolusavaklardan su bırakıldı

ARTVİN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Deriner Barajı'nda dolusavaklardan su bırakıldığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahası içerisinde bulunan barajlarda üretim yapılmaması nedeniyle yıllık işletme programının üzerinde rezervuarlarda yükselme meydana geldiği belirtildi.

Gürcistan Achar Enerji tarafından Kirnati ve Khelvachauri HES'lerinin işletmesinin membadaki Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarına göre yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu barajlarda üretim yapılmaması dolayısıyla kendilerinin de üretim yapamadığını belirtmişlerdir. Gürcistan tarafındaki söz konusu HES'lerin 360-400 metreküp/saniye debiye göre işlettiklerini, feyezandan dolayı bu değerin üzerinde debi bırakıldığında batık çalışmadan dolayı enerji kayıpları olacağı belirtilerek 360-400 metreküp/saniye su bırakılması talep edilmiştir."

Açıklamada, bu talebi mümkün olduğunca yerine getirebilmek için Borçka ve Muratlı barajlarının rezervuarlarında öteleme yapılarak mansaba kontrollü su aktarıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: