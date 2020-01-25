Deriner Barajı’nın etkileyici kış görünümü

Artvin’de 2012 yılında hizmete giren Deriner Barajı’nda 2019 yılında 1 milyar 684 milyon 993 bin 298 kWh enerji üreterek, milli ekonomiye 387 milyon 548 bin 459 TL katkı sağladı. 1998 yılında temeli atılan ve 14 yıl süren baraj, Türkiye’nin en yüksek enerji üreten barajı oldu.

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde temeli yapımına 1998 yılında başlanan, 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 6. yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES), beyaza bürünmüş hali havadan görüntülendi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Deriner Barajı muhteşem bir görünüme kavuştu. Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından havadan görüntülenen Deriner Barajı kartpostallık görüntüleri aratmadı.

1 milyar 969 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Deriner Barajı, 1 Ocak 2020 tarihine kadar 10 milyar 355 milyon kilovatsaat enerji üretime ulaşarak 2 milyar 381 milyon lira gelir elde etti. 2019’da da 1 milyar 684 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle 387 milyon 548 bin lira milli ekonomiye katkı sağladı. Bu üretimiyle Deriner Barajı işletmedeki barajlar arasında en fazla üretim elde eden baraj oldu.

Deriner Barajı’nın kurulu gücü 670 MW olurken, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 2 milyar 118 milyon kWh’a ulaştı. Deriner Barajı’nda 2019 yılında 1 milyar 684 milyon 993 bin 298 kWh enerji üreterek, milli ekonomiye 387 milyon 548 bin 459 TL katkı sağladı.

