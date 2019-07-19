DERLEME - Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla, AA

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi arama çalışmaları kapsamında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan toprak kayması ve su baskınlarının ardından Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi bulmak için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpeklerle karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyor.

Ekipler, Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerine teslim edilen cesedin, 42 yaşındaki Fatma Töngel'e ait olduğu belirlendi.

Selde kaybolan Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmaları sürüyor.

- Köylere ulaşım yeni açılan dağ yolundan sağlanıyor

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşım dağda yeni açılan yoldan sağlanıyor.