DERLEME - Elazığ'daki deprem sonrası gelişmelerle ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Elazığ'daki depremin üzerinden 41 saat geçti

İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlarının hemen bölgeye giderek çalışmalara nezaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat, çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Elazığ ve Malatya'ya gittiğini ve yapılan çalışmaları yerinde incelediğini, yaralıları ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma, her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Elazığ'da gerek Malatya'da bu tabloyu bizzat yerinde görerek müşahede ettim. Aynı şekilde dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun, diyorum. Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizi her türlü afetten muhafaza buyursun, diye de dua ediyorum."

- Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruya Erdoğan, "Her şeyden önce bu birlik, berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken; bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile, ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz', bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Hele hele sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış?' diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin yapması mümkün değil." yanıtını verdi.