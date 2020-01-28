DERLEME - Elazığ'daki deprem sonrası gelişmelerle ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Elazığ'daki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor

İZMİR (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor. Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin ardından 4 gün geçti. Türk Kızılayı Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı personel, 28 psikososyal destek ekibi ve 2000 gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor. - Bakanlardan açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Murat Kurum, yaklaşık 1000 kişilik hasar tespit ekibiyle sahada olduklarını, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Kurum, bugün itibarıyla Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinde 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı, Malatya'nın Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ise 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak yapının bulunduğunu belirtti. Dün itibarıyla yıkım çalışmalarına başladıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu: "Sürsürü Mahallesi'nde 10 binada inceleme yaptık. Mevcutta Dilek ve Petek sitelerinin olduğu alanda 205 dairemiz mevcut. Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binalara baktığımızda diğer binaların da ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binalar da var. Riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alan kapsamında yeni yapacağımız projelerimizi arkadaşlarımız çalıştılar. 10 bin 242 metrekare alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa Mahallesi'nde de irtibat ofisimiz var. Vatandaşlarımız buradan bilgi alabilirler." Bakan Kurum, Elazığ'da ellerinde 400 hazır konutun bulunduğunu, bu konutların evleri yıkılan veya yanan vatandaşlara tahsis edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mustafa Paşa Mahallesi'nde çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Hasar tespit çalışmaları ve binaların risk durumları en geç iki gün içerisinde tamamlanacak. Burada toplam 19 bin metrekare alanda 300 konut projelendiriyoruz. Zemin artı beş katı geçmeyecek şekilde proje şekillenecek. Yemişlik'te toplamda 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada ilk etapta 2 bin konut yapacağımızı ifade etmiştik. Bu sayıyı hasar tespit durumuna göre artıracağız. Burada toplamda 10 bin konut yapabileceğimiz önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu konutlar zemin artı iki ve zemin artı üç katı geçmeyecek." Sivrice'de konteyner kent kurulduğunu ve kalıcı konutlarla ilgili yer çalışmasının yapıldığını vurgulayan Kurum, "Kalıcı konutlar için Sivrice'de 60 bin metrekarelik alanda zemin artı iki olacak şekilde Hazar Gölü'ne nazır konutları inşa edeceğiz. Burada toplamda 350 konutluk projemizi yapıyor olacağız." diye konuştu. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen köylerde Tarımköy Uygulaması'nın hayata geçirilmesi talimatını verdiğini belirterek, "Bu çerçevede Elazığ'ın köylerinde 1000 adet Tarımköy Uygulaması yapacağız." dedi.

Deprem bölgesinde konut inşasına hızla başlayacaklarını ifade eden Kurum, "Mustafa Paşa'da 300 konut, Sürsürü'de 200 konut, Sivrice'de 350 konut, Yemişli'de 2 bin konut, köylerde de bin konut olmak üzere toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. Şubat sonu mart ayı başı gibi inşaatların ihalelerini de yapıp, yıl sonuna kadar inşaatları bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Malatya'daki hasar tespit çalışmalarının ardından bu ildeki projelerin başlangıcını da bugün itibarıyla vermiş olacağız." diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Malatya'da koordinasyon toplantısına da katıldı. Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Eksikleri gidermek adına belediyelerimize kaynak aktardık. Valiliğimize vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 5 milyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 3 milyon, AFAD tarafından 3 milyon lira destek yapıldı. Vatandaşlara her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı saracağız." ifadesini kullandı. Bakan Kurum, "Şu an 1000 arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Malatya'da tespit çalışmalarının hemen hemen sonuna yaklaşmış durumdayız. Elazığ'da da en geç bir hafta içinde bu hasar tespiti çalışmalarını bitireceğiz" diye konuştu.

- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bakan Kasapoğlu, futbolcular Galatasaraylı Selçuk İnan, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı Umut Nayir'in hazır bulunduğu Valilik kriz merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı. Depremde ortaya konulan kardeşlik, dayanışma ve millet olma tablosunun millet için insanlık için örnek bir tablo olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Malatya'ya, Elazığ'a el uzatan, yüreğini koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnsanlık dersini, millet olarak tarihten itibaren ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin ne kadar canlı olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmada, ileriye birlikte yürümede millet olarak en güzel örneği ortaya koyacağız." şeklinde konuştu. Kasapoğlu beraberindeki futbolcular Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir ile Elazığ'daki depremzedeleri de ziyaret etti. - İçişleri Bakanı Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımının bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderileceğini bildirdi.

Bakan Soylu, şu ana kadar 24 milyon lira nakdi yardımın geldiğini, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira daha yardım yapıldığını aktardı. Elazığ ve Malatya'nın köyleri için 30 bin ton kömür yardımı yapılacağını da söyleyen Soylu, "Dün Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı." dedi. Bakan Soylu, deprem bölgesinde güvenlik açısından bir problemin olmadığını vurgulayarak, hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına jandarma tarafından başlanacağını açıkladı. - Sağlık Bakanı Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki deprem nedeniyle hastanelerde, 9'u yoğun bakımda olmak üzere takibi devam eden 70 yaralı bulunduğunu kaydetti. Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, "Hastanelere başvuran toplam yaralı sayımız 1607 kişi oldu. Vatandaşlarımızın çoğunu taburcu ettik. Bu dönemde hastanelerimizde takibini yaptığımız 70 yaralımız söz konusu, 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımızdan durumu kritik veya ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi. - Depremde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan için cenaze töreni düzenlendi. Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında yaşamını yitiren Kaplan için Yeşil Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Kaplan'ın ailesi ve yakınları ile Bakanlar Soylu, Koca ve Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı. Kaplan, Maden ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan Bakanlar Soylu ve Koca, depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in yakınlarını da ziyaret etti. - Arama kurtarma ekipleri bölgeden ayrılıyor Yurdun çeşitli illerinden gelerek deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, illerine dönmeye başladı.

Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından çıkardıkları Çelik ailesini hastanede ziyaret etti. AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine giden ekipler, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtardıkları Azize ve eşi Cengiz ile çocukları Ahmet ve Muhammed Çelik'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. - Bulutlu köyünde konteyner mahalle kuruluyor Depremde etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu köyünde "konteyner mahalle" kurulması için çalışma başlatıldı. Depremde 26 evin hasar gördüğü Bulutlu köyünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce konteyner mahalle kurulacak. Köye 500 metre mesafedeki alanda kurulacak 26 konteyner evde depremzedeler kalacak. - Depremin travmasını atlatmak için 450 personel görevlendirildi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, depremin travmasının atlatılması konusunda çalışma yapmak üzere Toplum Yararına Programı kapsamında 450 kişinin görevlendirildiğini, görevlilerin 6 ay boyunca valilik emrinde çalışacaklarını bildirdi.

- Jandarmadan depremzedelere destek Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçelerindeki köylerde çalışma yapan jandarma ekipleri, şu ana kadar 1100 çadır kurdu. Kırsal mahalleleri gezen jandarma ekipleri, vatandaşların taleplerini not alarak devletin ilgili birimlerine iletiyor ve ihtiyaçların acilen karşılanmasını sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığa bağlı uygun binalarda, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 150 depremzede vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin misafir edileceğini bildirdi. - Mahmud el Osman, Kızılay gönüllüsü oldu Elazığ'da, elleriyle kazıdığı enkazdan iki yaralı çıkaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman, Türk Kızılayı gönüllüsü oldu. Kızılay'da gönüllü olarak yardıma muhtaç insanlara hizmet edebildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Mahmud, kendisine bu imkanı sunan Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür etti. - Mustafa Emir'in kurtarılma görüntüsü ortaya çıktı Elazığ Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda ailesiyle enkaz altında kalan 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek'in kurtarılma operasyonuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, arama kurtarma çalışmaları sırasında Mustafa Emir’in yerini tespit eden AFAD Başkanlığı ekipleri, konuşarak Mustafa Emir’i rahatlamaya çalışıyor. Mustafa Emir’in babası Selahattin, annesi Türkan ve ablası Kübra Çiçek de arama kurtarma ekiplerince enkazdan sağ kurtarılmıştı. - Destici, Karamollaoğlu ve Erbakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Siyasi parti başkanları Mustafa Destici, Temel Karamollaoğlu ve Fatih Erbakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. BBP Genel Başkanı Destici, Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan ve enkaz kaldırma çalışmaları devam eden binanın bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, "Devletimiz gerçekten bu depremde vatandaşımıza, bölgeye inanılmaz bir şekilde sahip çıktı. Bu milletin bir mensubu olmaktan gururluyum, mutluyum. Milletimiz büyük bir birlik ve kardeşlik örneği gösterdi." diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İcadiye Mahallesi Kışla Caddesi'nde oluşan hasar nedeniyle dün akşam yıkımına başlanan 6 katlı binanın bulunduğu alana gelerek, burada bekleyen vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karamollaoğlu, "Buradaki binalarda hasar gözüküyor ancak bunu inşaat mühendisleri, kendileri bizatihi hem numune alarak hem de içeride bizzat kolonları denetleyerek bir rapor verecekler. Dışarıdan sadece çatlaklara bakarak kesin bir hüküm vermek doğru olmaz. Çok büyük geçmiş olsun. Allah muhafaza etmiş." ifadesini kullandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Sürsürü Mahallesi’ndeki binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Arama kurtarma ekipleriyle görüşen Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ halkının dertleriyle dertlenmek ve acılarına ortak olmak için geldiklerini söyledi. "Gün yaraları sarma zamanı. Gün bir ve beraber olma günüdür." diyen Erbakan, teşkilatlarının ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek sağladığını ve depremden etkilenen vatandaşlar için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımları dağıtmayı sürdürdüklerini aktardı. Enkazdan yaralı kurtarılan ve Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Kübra Çiçek'i de ziyaret eden Erbakan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud'un elleriyle kazarak iki kişiyi enkazdan çıkardığını anımsatan Erbakan, "Türkiye'nin konuştuğu depremzedeyi elleriyle kazıdığı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmut, bir kez daha İslam kardeşliğini göstermiştir." dedi.

- Depremzedelere destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, Elazığ'daki depremden zarar gören KOBİ'lere sağlanacak faizsiz kredi uygulamasının detayları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı"ndan deprem felaketinden etkilenen ve bu durumunu valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOBİ'ler ile işletmeler faydalanabilecek. İşletme başına sağlanacak kredinin üst limiti 100 bin lira olacak. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girecek. KOSGEB tarafından uygulanan 2018 yılı "Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı" ve "KOBİ Finansman Destek Programı"ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri Ocak 2021'e kadar ertelenecek.

Uygulanmakta olan, KOBİ Finansman Destek Programı'ndan 2020'de yararlanacak Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021'de başlayacak. KOBİ ve işletmelerin 30 Haziran 2020'ye kadar vadesi dolacak geri ödemeli destekler kapsamındaki borçlarıyla bu tarihten sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın yeniden belirlenecek. Bu durumdaki KOBİ'ler borçlarını 1 Ocak 2021'den başlamak üzere 3 ayda bir ödeyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını paylaşarak, "Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Devlet, milletinin yanında." ifadesini kullandı. - TBB'den tavsiye kararı Türkiye Bankalar Birliği, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulundu.

- Tarım ve Orman Bakanlığından destek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde (MGM) göreve başlayacak sözleşmeli personelin eğitim programı açılışında yaptığı konuşmada Elazığ depremine değindi. Pakdemirli, "Tarım Sigortaları Havuzu'ndan Malatya'ya 150 adet, Elazığ'a da 200 adet ahır hayvan çadırı ve TARSİM tanıtım bütçesinden Malatya'ya 400 bin lira, Elazığ'a da 500 bin lira gönderdik." dedi. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, deprem felaketinin etkilediği kentte, zarar gören üreticilere hayvan ve yem dağıtmaya başladıklarını bildirdi. - Yardım kampanyaları Yurdun çeşitli bölgelerinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyalarında toplananlar depremzedelere ulaştırılıyor. Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahalarında oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği evlilik yüzüğünü, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için ilçe belediye başkanı Mehmet Badem'e verdi.