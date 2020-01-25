DERLEME - Elazığ'daki depreme ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem

İZMİR (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi. Depremin ardından Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sivrice'deki sarsıntı, yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise yerin 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti. - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı sırasında alınan deprem haberinin ardından ilk bilgileri paylaştı. Bakan Soylu, açıklamasında, "Şu andaki durumu söyleyeyim: Elazığ Sivrice, Elazığ Maden aynı zamanda Sivrice'ye sınır olan Pütürge ve Doğanyol, Malatya, buraların tamamıyla irtibat kurduk. Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet, jandarma, AFAD, 112, bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Yine Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş. Yine Malatya Pütürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bilgimiz var. Gelen bilgiler bu yönde. Köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler ve bilgiler var. Köylerden sağlıklı bir bilgi almaya çalışıyoruz. Yine Doğanyol da bu şekilde." ifadelerine yer verdi.

Bir süre sonra TRT canlı yayınına katılan Bakan Soylu, "Devlet bütün gücüyle oradadır ve inşallah burada can kaybının fazla olmamasını diliyoruz." dedi. Kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğunu, yaptıkları acil müdahale planı çerçevesinde ekiplerin olay yerine intikal etmeye devam ettiğini belirten Soylu, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var, o da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleridir, özellikle bu tip büyük depremlerde mümkünse internet hatlarını kullanmalarıdır. Biz sürekli kamuoyuna bilgi nakletmeye çalışıyoruz. Doğru, aydınlatıcı ve sağlıklı bilgiler ifade etmeye çalışıyoruz. Devlet bütün gücüyle oradadır ve inşallah burada can kaybının fazla olmamasını diliyoruz." - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." - Bakanlar bölgeye hareket etti Bakan Soylu, CNN Türk canlı yayınında depreme ilişkin verdiği son bilgilerde de Sivrice, Doğanyol, Pütürge ve Maden ile Elazığ merkezde depremin biraz daha etkili olduğunu belirtti. Soylu, depremin ardından şu ana kadar 15 artçı sarsıntı yaşandığını dile getirerek, en büyük artçı sarsıntının yaklaşık 4,5 büyüklüğünde olduğunu söyledi. Artçı sarsıntıların sürdüğünü dile getiren Soylu, yaralıların bilgilerini de AFAD Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin açıkladığını, gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Soylu, ilk andan itibaren depremi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri ve gelen bilgileri de paylaştıklarını belirterek, "Elazığ'a gidiyoruz, Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşımızdan bir tek istirhamımız var; cep telefonunu çok fazla kullanmamak, iletişim hatlarını meşgul etmemek. Kullanılacaksa, mümkünse kısa mesaj veya internet hatları üzerinden konuşmak en doğrusu. Biz doğru bilgiyi kısa aralıklarla aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Soylu, Diyarbakır dahil, bölgedeki arama ve kurtarma timleri, çadır ve diğer ihtiyaçlara yönelik sevkiyatların hemen başladığını belirterek, "Bunu seviye 3 olarak belirledik. Seviye belirlendiği andan itibaren de bütün ekiplerimiz harekete geçtiler. Türkiye acil müdahale planı bize ne diyorsa biz aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz." dedi. - "Askeri birliklerimiz teyakkuz halinde" İstanbul'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte bir programda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem haberi sonrası programdan ayrıldıkları sırada gazetecilere açıklama yaptı.

Akar, deprem sonrasında bütün askerlerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti. İlgili arkadaşların çalışmaları sürdürdüğünün altını çizen Akar, "Deprem büyük olduğu için sarsıntı büyük olmuş. İl dışında Sivrice merkez olmak üzere taşrada bazı kayıplar olabilir, değerlendirmesi var. Bunu netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyor. Askeri birliklerimize, kara ve hava birliklerimize, teyakkuz talimatını verdik. Herhangi bir ihtiyaç halinde halkımıza yardım etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyorlar." diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan, ortaya çıkan tablo ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da geçmiş olsun dileklerini paylaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Şentop, Elazığ'daki deprem dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı. - "İletişimi olumsuz etkileyen önemli bir durum yok" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, depremin ardından bölgede iletişimi olumsuz etkileyen bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi. Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tedbiren bölgeye mobil baz istasyonlarının sevk edildiğini belirterek, "Ancak yine de telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve mümkünse internet aramasının tercih edilmesi, iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması için önem taşımaktadır." ifadesini kullandı. Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada da "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya' da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

- Malatya Valisi Aydın Baruş açıklama yaptı Malatya Valisi Aydın Baruş, "İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." dedi. Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde bazı binalarda göçük ve hasar oluştuğunu belirtti. Ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Baruş, şunları kaydetti: "Kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler, AFAD ekiplerimiz çalışmalarına başladılar. Yine Kızılay ve AFAD'dan çadır talebinde bulunduk. Doğanyol ve Pütürge ilçemizde bütün köylerimizle irtibat kurduk. İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz, çadırlar olay yerine sevk edildiğinde hemen kurulumuna başlayacak. İl merkezimizde vatandaşlarımızı barındırmak üzere otellerde ve misafirhanelerde yeteri kadar yerimiz var. Yine eski geçici barınma merkezinde konteynerlerimiz var, orada da yaklaşık 5 bin vatandaşımızı barındıracak yerimiz var. İnşallah bu geceyi sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde barınma merkezine aktardığımızda, daha rahatlamış olacağız."

- Pütürge Belediye Başkanı Sülük'ten açıklama Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." dedi. Sülük, Elazığ'daki deprem nedeniyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçede hasarın olduğunu anlatan Sülük, "Hasar var ama çok şükür can kaybımız yok. Deprem yaşadık, büyük bir deprem yaşadık, hasarlı binalarımız var, yıkılan binalarımız da var ama sabahı bekleyeceğiz. AFAD, Kızılay gibi tüm kurumlarımızla seferber olduk. Tüm vatandaşlarımızı okullarda ve çadırlarda topluyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." diye konuştu. - KKTC, Yunanistan ve Kosova'dan geçmiş olsun mesajı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi. Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.