HABER

DERLEME - Hafter Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:51 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı - UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sivillerin hayatını korumak için hava saldırıları düzenleme ve güç kullanma talimatı verdi - Misrata kentindeki devrimci gruplar, Hafter'e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıkladı - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği (AB) Libya Misyonu, ülkedeki askeri hareketlilikten ve çatışma çıkmasından endişe duyduğunu bildirdi - Katar Dışişleri Bakanlığı, askeri hareketliliğin Libya diyalog konferansı öncesinde gerçekleşmesinin, siyasi çözüm sürecini baltalayabileceği ihtimaline karşı uyardı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı.

Basın ofisinin sosyal medya hesabında yayınlanan ses kaydında Hafter, halkın çağrılarına kulak verdiklerini iddia ederek, Trablus saldırısını başlattıklarını duyurdu.

Kuvvetlerinin ilerlemesini "muzaffer bir yürüyüş" şeklinde nitelendiren Hafter, silahlarını bırakanların güvende olacağını ileri sürdü.

- UMH Başkanı Serrac hava kuvvetlerine güç kullanma talimatı verdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sivillerin hayatını korumak için hava saldırıları düzenleme ve güç kullanma talimatı verdi.

Serrac, Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirdi.

- Devrimci gruplar Hafter'i durdurmaya hazır

Trablus'un doğusuna 200 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata kentindeki devrimci gruplar da Hafter'e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıkladı.

Devrimci grupların yerel medyada yer alan açıklamasında, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'ye, Hafter güçlerinin askeri hareketliliği karşısındaki tutumunu açıklaması çağrısında bulunuldu.

- Olağanüstü hal ilanı

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurdu.

- BM ve AB'den "endişeliyiz" açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki askeri hareketlilikten ve çatışma çıkmasından endişe duyduğunu belirtti.

Guterres, "Libya krizinde askeri çözüm yoktur. Libyalıların aralarındaki sorunları çözmesinin tek yolu diyalogdur." ifadesini kullandı.

Taraflara soğukkanlı ve sakin olmaları çağrısında bulunan Guterres, bölgesel ziyaret çerçevesinde bulunduğu Mısır'dan dün Libya'ya geçmişti.

Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu'nun sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada da ülkedeki askeri hareketlilikten endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, tansiyonu yükselten açıklamaların, kontrol edilemeyecek tehlikeli bir hale dönüşebileceği uyarısında bulunuldu.

Ülkedeki tüm taraflara acil sükunet ve kışkırtıcı eylemlere son verme çağrısı yapılan açıklamada, Libya krizinin askeri yollarla çözümünün mümkün olmadığı vurgulandı.

- Katar'dan "Libya yeniden kaosa sürüklenmesin" uyarısı

Katar Dışişleri Bakanlığı da Libya'daki askeri hareketliliğin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin yeniden kaos uçurumuna yuvarlanmaması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu hareketliliğin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılacak Libya diyalog konferansı öncesinde gerçekleşmesinin, siyasi çözüm sürecini baltalayabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası bir yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde bir diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

- Ne olmuştu?

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" dün ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Ataşehir'de deterjan fabrikasında yangınAtaşehir'de deterjan fabrikasında yangın
“Büyük Göç’e saatler kaldı“Büyük Göç’e saatler kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.