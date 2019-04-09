DERLEME - Libya'daki gelişmelere ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:24 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, ABD'nin General Halife Hafter'e yaptığı "Trablus'a yönelik askeri operasyonlarını durdurma" çağrısını memnuniyetle karşıladı - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve diyalog çağrısı yaptı - Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na bağlı savaş uçakları, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolüne giren Trablus Uluslararası Havalimanı'nı vurdu - Dünya Sağlık Örgütü Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını duyurdu - UMH'ye bağlı savaş uçakları Suk el-Hamis bölgesinde konuşlu Hafter güçlerine ve Hafter güçlerinin konuşlandığı Gıryan kentine yakıt taşıyan 7 tankere hava saldırısı düzenledi - Hafter komutasındaki LUO'ya bağlı savaş uçakları Trablus Uluslararası Havalimanı'na bugün ikinci kez saldırı düzenledi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ABD'nin General Halife Hafter'e yaptığı "Trablus'a yönelik askeri operasyonlarını durdurma" çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, Hafter'e yönelik "Trablus'a karşı askeri operasyonlarını durdurma" çağrısından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Konsey ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile G7 üyeleri ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanlarının "Libya krizine barışçıl çözümü vurgulamaları, operasyonun kınanması ve kabul edilmez olduğuna" ilişkin açıklamalarının memnuniyet verici bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, şahsi kaprislerle yönetime musallat olmaya hizmet eden saldırının özellikle BM'nin yürüttüğü siyasi çalışmayı baltalamak, istikrarı yerle bir etmek ve ülkeyi yıkıcı bir savaşın içine atmak gibi hedeflerinin olduğu ifade edildi.

- BM'den çatışmaya son verme ve diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da Trablus ve çevresinde artan çatışmaları ve Mitiga Havalimanı'na yönelik hava saldırısını şiddetle kınayarak, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Libya'daki krize askeri çözüm bulunamayacağını vurguladı.

Guterres, ayrıca tüm taraflara uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda sivillerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğunu hatırlattı.

- Hafter Trablus Uluslararası Havalimanı'nı vurdu

Libya'da General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) bağlı savaş uçakları, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolüne giren Trablus Uluslararası Havalimanı'nı vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, LUO'ya bağlı savaş uçakları, UMH'ye bağlı birlikler tarafından dün sabah saatlerinde geri alınan Trablus Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi.

- BM'den savaş suçu uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Libya'da sivil ve sivil altyapıya yönelik saldırıların savaş suçu oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çatışan taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlama konusunda uluslararası insan hakları hukuku çerçevesindeki yükümlülüklerini hatırlattı.

- Son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Sağlık kuruluşları son 3 günde 47 kişinin öldüğünü ve 181 kişinin de yaralandığını rapor etti." dedi.

- Karşılıklı hava saldırıları

AA muhabirinin askeri bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, UMH'ye bağlı savaş uçakları Trablus'un güneyindeki Suk el-Hamis bölgesinde konuşlu Hafter güçlerine hava saldırısı düzenledi.

Ayrıca yerel medyada çıkan haberlerde, UHM'ye bağlı uçakların, Trablus'a 400 kilometre uzaklıktaki Şuvayrif bölgesinden Hafter güçlerinin konuşlandığı Gıryan kentine yakıt taşıyan 7 tankeri vurduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Hafter komutasındaki LUO'ya bağlı savaş uçakları, UMH'ye bağlı birlikler tarafından dün sabah geri alınan Trablus Uluslararası Havalimanı'na bugün ikinci defa saldırı düzenledi.

- Trablus saldırısına katılanların yakalanması talebi

UMH Bakanlar Kurulu, askeri savcıdan, başkent Trablus'a düzenlenen saldırıya karışanlar hakkında yakalama kararı çıkarmasını istedi.

UMH Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Ammari Zayid, Libya'daki yerel bir kanala yaptığı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, başkent Trablus'a düzenlenen saldırıya karışanlar hakkında başsavcıdan yakalama kararı çıkarmasını istedi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus

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