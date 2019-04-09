DERLEME - Libya'daki gelişmelere ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ABD'nin General Halife Hafter'e yaptığı "Trablus'a yönelik askeri operasyonlarını durdurma" çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, Hafter'e yönelik "Trablus'a karşı askeri operasyonlarını durdurma" çağrısından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Konsey ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile G7 üyeleri ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanlarının "Libya krizine barışçıl çözümü vurgulamaları, operasyonun kınanması ve kabul edilmez olduğuna" ilişkin açıklamalarının memnuniyet verici bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, şahsi kaprislerle yönetime musallat olmaya hizmet eden saldırının özellikle BM'nin yürüttüğü siyasi çalışmayı baltalamak, istikrarı yerle bir etmek ve ülkeyi yıkıcı bir savaşın içine atmak gibi hedeflerinin olduğu ifade edildi.

- BM'den çatışmaya son verme ve diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da Trablus ve çevresinde artan çatışmaları ve Mitiga Havalimanı'na yönelik hava saldırısını şiddetle kınayarak, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve diyalog çağrısı yaptı.