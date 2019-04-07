DERLEME - Libya'daki gelişmelere ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Hafter güçlerinden çok sayıda kişinin esir alındığını aktaran Kanunu, Hafter güçlerine bağlı bulunanları "aldatılmış kişiler" olarak nitelendirerek, silah bırakma çağrısında bulundu.

Hafter güçlerinin "meşruiyeti bozmak için başarısız bir darbe girişiminde" bulunduklarını söyleyen Kanunu, UMH güçlerinin Trablus'u ve tüm şehirleri koruma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Kanunu, "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" adını verdikleri operasyonun yasa dışı biçimde saldırganlar tarafından ele geçirilen bölgelerin temizlenmesini amaçladığını ifade etti.

AFRICOM'un Libya'daki görevlerinin, diplomatik misyonlara askeri destek, terörle mücadele ve UMH ile ortaklığın geliştirilmesi gibi faaliyetlerden oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, "Libya'da artan karışıklıktan dolayı ABD Afrika Komutanlığını desteklemek amacıyla ülkede bulunan Amerikan güçleri geçici olarak ülkeden çekildi." ifadesi kullanıldı.

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade etti.

Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında Trablus çevresinde sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı. Trablus'un güney cephesi ile ilk kez kentin orta kesimlerinden silah sesleri yükseldi.

"ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki güvenlik durumunu değerlendirirken tedbir amaçlı askeri bir planlama yapıyor. Komutanlık, gelişen güvenlik durumundan dolayı personel değişiklikleri yapıyor. ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki koşulları izlemeye devam edecek ve uygun olduğu takdirde Amerikan askeri varlığını sürdürmek için fizibilite değerlendirmesi yapacaktır."

- Trablus'taki çatışmalarda 21 kişi öldü

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etti.

