DERLEME - Libya'daki gelişmelere ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 23:46 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı "Öfke Volkanı" operasyonu başlattı - Trablus'taki çatışmalarda 21 kişi öldü, 27 kişi yaralandı - Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etti

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH güçlerinin operasyon başlattığını belirtti.

Kanunu, "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" adını verdikleri operasyonun yasa dışı biçimde saldırganlar tarafından ele geçirilen bölgelerin temizlenmesini amaçladığını ifade etti.

Hafter güçlerinin "meşruiyeti bozmak için başarısız bir darbe girişiminde" bulunduklarını söyleyen Kanunu, UMH güçlerinin Trablus'u ve tüm şehirleri koruma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Hafter güçlerinden çok sayıda kişinin esir alındığını aktaran Kanunu, Hafter güçlerine bağlı bulunanları "aldatılmış kişiler" olarak nitelendirerek, silah bırakma çağrısında bulundu.

- Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında şiddetli çatışma

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında Trablus çevresinde sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı. Trablus'un güney cephesi ile ilk kez kentin orta kesimlerinden silah sesleri yükseldi.

Çatışmanın, UMH'ye bağlı silahlı birliklerin, Trablus'un doğusundaki Misrata kentinden başkente ulaşmasından birkaç saat sonra başladığı belirtildi.

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade etti.

- ABD Libya'daki askerlerini çekiyor

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, "Libya'da artan karışıklıktan dolayı ABD Afrika Komutanlığını desteklemek amacıyla ülkede bulunan Amerikan güçleri geçici olarak ülkeden çekildi." ifadesi kullanıldı.

AFRICOM'un Libya'daki görevlerinin, diplomatik misyonlara askeri destek, terörle mücadele ve UMH ile ortaklığın geliştirilmesi gibi faaliyetlerden oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki güvenlik durumunu değerlendirirken tedbir amaçlı askeri bir planlama yapıyor. Komutanlık, gelişen güvenlik durumundan dolayı personel değişiklikleri yapıyor. ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki koşulları izlemeye devam edecek ve uygun olduğu takdirde Amerikan askeri varlığını sürdürmek için fizibilite değerlendirmesi yapacaktır."

- Trablus'taki çatışmalarda 21 kişi öldü

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus

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