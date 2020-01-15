DERLEME - "Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın"a ilişkin gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla, AA

Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı, dört çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. 14 Ocak Salı günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi. - Baskının nedeni açıklanmadı AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti. Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti. Ofisteki AA çalışanı Mısırlı kadın gazeteciyi gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri, 1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu. Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü. AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el-Kabbani, Hüseyin el-Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed, gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur'un, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak konuyu başından bu yana yakından takip ettiği belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu. Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı AA Kahire Ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve Türkiye'nin tepkisi iletildi. AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadı. - Kazancı, çalışanların serbest bırakılmasını istedi AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, yaptığı açıklamada, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." dedi. Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.

- TBMM'de tepki TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak olayla ilgili bilgi aldı ve "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Genel Müdür Kazancı'yı aradı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Zahid Akman, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da Genel Müdür Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini sundu.

- Kınama mesajları Baskın, siyaset, medya ve sendika temsilcileri tarafından da kınandı. Dışişleri Bakanlığın, olayı şiddetle kınadığını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır. Mısır makamlarından, AA Kahire bürosunun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise baskını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Bahçeli, açıklamasında, "Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur. Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir." değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve aralarında Medya-İş'in de bulunduğu sendika ve basın kuruluşlarının temsilcileri de yaptıkları açıklamalarla baskını kınadı.