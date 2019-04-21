DERLEME - Sri Lanka'daki saldırılara ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

"Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..."

"Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..."

Sirisena, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Ülkede Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de korkakça saldırıları güçlü biçimde kınayarak, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka hükümeti ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldı.

- Türkiye'den kınama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetlediğini belirterek, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesine yer verdi.