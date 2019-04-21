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DERLEME - Sri Lanka'daki saldırılara ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:11 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da üç kilise ve üç oteli hedef alan saldırılarda 185 kişi öldü, 469 kişi yaralandı - Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi - En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi - Kilise ve otel saldırılarının ardından başkent Colombo'da iki patlama daha meydana geldi, ülkede 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, saldırıların sorumlularına karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi talimatı verdi - Başbakan Ranil Wickremesinghe, vatandaşlara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulundu - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nefretle kınadığı bu saldırının terörün her türüyle kararlı mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da saldırıları kınadı

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 185 kişi öldü, 469 kişi yaralandı.

Ülkede Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

Kilise ve otellerdeki saldırılarda 185 kişinin yaşamını yitirdiği, 469 kişinin yaralandığı bildirildi.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.

Patlamalar üzerine ülkede yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, "bu komplonun sorumlularına karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi" talimatı verdiğini bildirdi.

Sirisena, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de korkakça saldırıları güçlü biçimde kınayarak, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka hükümeti ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldı.

- Türkiye'den kınama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetlediğini belirterek, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Sri Lanka'daki terör saldırıları şiddetle kınanırken, Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırının kasıtlı bir provokasyon eylemi olduğu ve bu yönüyle Yeni Zelanda'da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen terör eyleminden farkı bulunmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da, kiliseler de dahil olmak üzere birçok yerde masum insanları hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu, tüm insanlığa yapılan bir saldırıydı. Her türlü terörizmle mücadele eden bir ülke olarak Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
saldırılar Sri Lanka

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