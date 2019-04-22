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DERLEME - Sri Lanka'daki saldırılara ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da 8 farklı noktada düzenlenen saldırılarda 290 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı - 3 kilise ve 3 otel saldırısının ardından başkent Kolombo'da iki patlama daha meydana geldi, ülkede 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşı mühendis de bulunuyor - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, terör saldırılarını araştırmak için Özel Soruşturma Komitesi oluşturacağını bildirdi - Olay yeri incelemelerinde kiliselere ve otellere düzenlenen 6 saldırıyı 7 intihar bombacısının düzenlediği belirlendi - Operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı - Saldırıların ardından akşam saatlerinde Kolombo'daki uluslararası havaalanına çıkan bağlantı yoluna döşenmiş boru tipi bomba düzeneği bulundu

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 290 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.

Ülkede Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

Kilise ve otellerdeki saldırılarda 290 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Adli tıp yetkilileri, olay yerinde yapılan incelemelerde söz konusu 6 saldırıyı 7 intihar bombacısının düzenlediğinin belirlendiğini ifade etti.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Sabahki saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da bir konukevi yakınında ve yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde bir üst geçit yakınında patlamalar meydana geldi.

Patlamalar üzerine ülkede yerel saatle 18.00'den 06.00'ya kadar 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırıların ardından akşam saatlerinde Kolombo'daki uluslararası havaalanına çıkan bir bağlantı yolunda döşenmiş boru tipi bomba düzeneğinin bulunduğu ve imha edildiği bildirildi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, saldırının ardından sorumlulara karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi talimatı verdi ve terör saldırılarını araştırmak için Özel Soruşturma Komitesi oluşturacağını bildirdi.

Sirisena, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de saldırıyı güçlü biçimde kınayarak "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka hükümeti ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldı.

Aralarında ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Vatikan, Çin ve bölge ülkeleri Endonezya, Malezya ve Filipinler'in olduğu çok sayıda ülke Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarını kınadı.

- Türkiye'den kınama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka terör saldırıları

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