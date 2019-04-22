DERLEME - Sri Lanka'daki saldırılara ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırıların ardından akşam saatlerinde Kolombo'daki uluslararası havaalanına çıkan bir bağlantı yolunda döşenmiş boru tipi bomba düzeneğinin bulunduğu ve imha edildiği bildirildi.

Sabahki saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da bir konukevi yakınında ve yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde bir üst geçit yakınında patlamalar meydana geldi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Adli tıp yetkilileri, olay yerinde yapılan incelemelerde söz konusu 6 saldırıyı 7 intihar bombacısının düzenlediğinin belirlendiğini ifade etti.

Ülkede Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, saldırının ardından sorumlulara karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi talimatı verdi ve terör saldırılarını araştırmak için Özel Soruşturma Komitesi oluşturacağını bildirdi.

Sirisena, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de saldırıyı güçlü biçimde kınayarak "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka hükümeti ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldı.

Aralarında ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Vatikan, Çin ve bölge ülkeleri Endonezya, Malezya ve Filipinler'in olduğu çok sayıda ülke Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarını kınadı.