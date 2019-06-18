DERLEME - Türkiye genelinde bugün yapılan FETÖ operasyonlarına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İZMİR (AA) - Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adıyaman ve Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında 65'i muvazzaf 194 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA muhabirinin gün içerisindeki operasyonlardan derlediği bilgilere göre, Ankara'da Sağlık Bakanlığı ve hastanelerde görevli 8 şüpheli ile burada çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4 zanlı ve özel sağlık kurumlarından 4 kişinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığından KHK ile ihraç edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

- İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişikleri kesilen 17 olmak üzere toplam 65 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkarttı.