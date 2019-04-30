DERLEME - Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve destekçilerinin sabah saatlerinde teşebbüs ettiği darbe girişiminin ardından bazı ülkeler halkın ve demokrasinin yanında yer alırken, bazı ülkeler ise darbe girişimine destek verdi.

Ülkede 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle darbe girişimi başlattı.

Guaido, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı videoda halka ve askere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet etti.

Guaido, görüntülerde "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.