DERLEME - Yurt genelinde eğitime kar engeli ve ulaşımda aksamalarla ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ANKARA (AA) - Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 ilde eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, saat 21.00 itibarıyla kar yağışı nedeniyle Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Uşak il geneli ile Kastamonu'da kent merkezi ile 9 ilçede, Bingöl'de merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede, Samsun ve Çorum'un bazı ilçeleri ile Konya'nın Beyşehir ve Karaman'ın Sarıveliler ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi.

Kırıkkale Valiliği etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Kastamonu'da da kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.