DERLEME - Yurt genelinde kaçan kurbanlıklarla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

SAMSUN (AA) - Yurt genelinde kesime götürülürken kaçan kurbanlıklar, vatandaşlar ve kurban yakalama timleri tarafından uzun süren kovalamaca sonucu yakalanabildi. Aksaray'da Yeni Sanayi ve Şifahane mahallelerinde kaçan kurbanlıklar, sahipleri tarafından yakalanamayınca zabıtadan yardım istendi. Ekipler kurbanlık hayvanları, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından uyuşturucu iğneyle vurarak yakaladı. - Rize Rize'de merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde İsmail Akgül ve ortakları, satın aldıkları kurbanlığı kesime götürmek üzere ahırdan çıkarmak istedi. Ahırdan çıkmamak için direnen boğa, bu sırada kurbanlığın ortaklarından Eşref Büyük'ü çenesinden, kasap Ahmet Akgül'ü ise ayağından yaraladı. Hayvanı kendi çabalarıyla ahırdan çıkarıp kesemeyeceklerine karar veren kurban sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri, boğaya ahırdan çıkarabilmek için uyuşturucu iğne yaptı. Hayvanın sakinleştiğini düşünen ekipler ve Ahmet Akgül, boğayı ahırdan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada koşmaya başlayan boğa, Akgül'ün elinden kurtularak çay bahçesine atladı.

Yaklaşık iki saat süren uğraşın ardından yorgun düşen boğa, belediye ekipleri ve kurban sahiplerince yakalandı. Ekipler, boğayı bahçeden yola çıkardı. Yolda bir kez daha ipten kurtulmayı başaran boğa yeniden çay bahçesine girdi. Kurban sahipleri çay bahçesinde yeniden yakalayarak ağaca bağladıkları boğayı burada kesmeye karar verdi. Aynı mahallede Yakup Akgül'e ait kurbanlık boğa da kesime götürülürken sahiplerinin elinden kurtularak çay bahçesine girdi. Belediye ekiplerince uyuşturucu iğne yapılan boğa, bahçeden çıkarılamayınca su serpilerek rahatlatılmaya çalışıldı. Yapılan müdahalelere rağmen bahçeden çıkartılamayan boğanın kesimi burada yapıldı. - Şanlıurfa Şanlıurfa'da Atatürk Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan dana, bir evin bahçesine girdi. Büyükşehir ve Haliliye belediyelerinin hayvan yakalama timleri tarafından sakinleştirici iğneyle vurulan dana, buna rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı. Sakinleşmesinin ardından evin bahçesinden çıkarılan hayvan, sokakta yeniden kaçma girişiminde bulundu. Uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanan dana, kurban kesim alanına götürüldü.

Sırrın Mahallesi'nde ise sahibinin elinden kaçan boğa, bir iş yerinin bahçesinde sıkıştırıldı. Burada ekiplerce sakinleştirici iğne yapılan boğa, bir süre daha kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sakinleştirici iğnenin etkisini göstermesiyle uysallaşan boğa, bölgeye gelen kasap tarafından kesildi. - Saatlerce yakalanamadı Şanlıurfa-Gaziantep karayolu yakınlarındaki organize sanayi bölgesinde de ipini koparak sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ormanlık alana kaçtı. Sahipleri tarafından kovalanan kurbanlık yaklaşık 5 saat yakalanmayınca Eyyübiye Belediyesi Kurban Yakalama Timi'nden yardım istendi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman kendisine yakalamak isteyenlere saldırdı. Hayvandan korunmaya çalışan vatandaşlar, ağaçların arkasına saklandı. Ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen kurbanlık boğa, bir süre sonra sahipleri tarafından kementle yakalanarak kesim bölgesine götürüldü. - Kocaeli Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Çenedağ Mahallesi'nde, Şeref Soysal'a ait kurbanlık dana, sahibinin bağladığı yerden ipini kopararak kaçtı. Kaçarken ev ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen dana, burada sıkıştı.