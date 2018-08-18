DERLEME - Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İnegöl ilçesi Mezit 7 mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi. Kazada, eşi Orhun Soylu yönetimindeki 38 GY 652 plakalı otomobilde sıkışan Mehtap Soylu (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Söz konusu otomobil kaymaya başladığı anda sürücünün araçtan atladığı öğrenildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 günlük bayram tatilinin birinci gününde, Ankara, Amasya, Aydın, Aksaray, Antalya, Adıyaman, Bursa, Bolu, Düzce, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kütahya, Kırklareli, Konya, Manisa, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas ve Ordu'da meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi öldü, 91 kişi de yaralandı.

Murat S'nin (20) kullandığı 26 YE 444 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Selma (60) ve kızı Elif Topçu (30) ile park halindeki otomobile çarptı. Kazada, Selma Topçu olay yerinde, ağır yaralanan Elif Topçu ise kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yaralanan Şule Gökel ile Esadullah Hamza Taşkıran (6) Çorum Devlet Hastanesine, Fatma Taşkıran Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayri Özer (52) idaresindeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, Çorum-Amasya karayolu Bademli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde Özer (48) ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ekipler, bir tankerden dökülen mazotun kazaya neden olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı. \

- Çinliler de yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ise 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kuyucak ilçe girişinde 4 otomobil, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç ile 1 beton mikserinin karıştığı kazada 20 D 2500 plakalı otomobilde sıkışan Habil Ulu (54) hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Kuyucak ve Nazilli Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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- Ölenler aynı aileden

Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Murat Zabun yönetimindeki 16 JTG 02 plakalı otomobil, Gürgentepe-Çamaş yolu Işıktepe Mahallesi'nde, 55 GU 435 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Zabun olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Cemile, Sultan, Melike ve Cengiz Zabun'un yanı sıra ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemile Zabun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.