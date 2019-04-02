DERLEME - Yurt genelindeki seçim sonuçlarına itiraz haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İZMİR (AA) - Siyasi partiler seçimlerin ardından 42 ilde bazı sandık sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Siirt, Denizli, Adıyaman, Samsun, Yalova, Erzurum, Kırklareli, Adana, Aydın, Ardahan ve Antalya'da bazı sandıklardaki oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı.

AK Parti İstanbul'da 39 ilçe seçim kuruluna itirazlarını teslim etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibarıyla teslim ettik." dedi.

Ankara'da da seçim sonuçlarına itiraz edildi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.

AK Parti, 72 bin 680 seçmenin oy kullandığı, HDP'nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

Denizli'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Babadağ ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ali Altı, rakibi AK Parti'li Salim Demirezen'den 17 oy fazla alarak seçimi kazandı. Ali Altı 1720, Salim Demirezen ise 1703 ol aldı. Honaz ilçesinde ise CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 389 oy ile rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'ndan 8 oy fazla alarak seçimi önde tamamladı. Bu sonuçların ardından AK Parti İl Başkanlığı ilçe seçim kurullarına başvurarak, 2 ilçede oyların yeniden sayılmasını istedi.