Adıgüzel, söz konusu sorunlar için CHP'nin dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak çözüm önerileri bulunduğunu vurgulayarak, "En temel ürünlerde dışa bağımlı haldeyiz. Bu dışa bağımlılık kendiliğinden olmadı, yanlış politikalarla bu hale getirildi. Bizim kaynaklarımız bütün vatandaşlarımıza yeter, vatandaşlarımızın refahını da sağlar, bu topraklarda huzuru da barışı da kardeşliği de sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Adıgüzel, Türkiye'nin ekonomik olarak tarihinin en zor günlerinden geçtiğini, işçinin, emeklinin, çiftçinin gelirinin enflasyon karşısında her gün daha fazla eridiğini öne sürdü.

- "Derman belediyecilik anlayışını ön plana çıkarıyoruz"

Onursal Adıgüzel, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde başarılı olmak için çalıştıklarına değinerek, bu anlamda Türkiye'nin her tarafını ziyaret edeceklerini anlattı.

Türkiye'de insan odaklı belediyecilik anlayışını ortaya koyacaklarına işaret eden Adıgüzel, şunları söyledi:

"Önümüzde yerel seçimler var. Biz Türkiye'de derman belediyecilik anlayışını ön plana çıkarıyoruz. Halkın dertlerine derman olacak, çocukların, kadınların, gençlerin, yaşlıların dertlerine derman olacak bir belediyecilik vizyonunu ortaya koyduk. Birlikte üretelim, halkça bölüşelim. 31 Mart 2019 seçimleri için bu vizyonla yola çıktık. Bugün 44 ilde CHP yöneticileri, bu görevi aldılar ve saha çalışmaları yapıyorlar. Amacımız, seçimlerde Türkiye'de insan odaklı belediyecilik anlayışını ortaya koyacak, halkın refahını sağlayacak çalışmalara imza atacak belediyeler oluşturmak, bunu yapabilmek için de sizlerin görüşlerinize ihtiyacımız var."

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını na anımsatan Adıgüzel, "Suudi gazetecinin nasıl ortadan yok edildiği belli değil ama görüyoruz ki başkonsolosun görevden el çektirilmesiyle oradaki yapı dağıtılıyor ve bu işin üstü örtülecek. Türkiye'de nerede bir hukuksuzluk, haksızlık, katliam, cinayet varsa bunu aydınlatmak devletin görevidir." diye konuştu.

Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Oktay Gaytancıoğlu ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile partililer katıldı.

